المدعي العام العسكري يطالب باشاغا بتسليم آمر ميليشيا الضمان علي دريدر

طالب مكتب المدعي العام العسكري التابع لدفاع

الوفاق غير المعتمدة، في خطاب له اليوم الاثنين، إدارة إنفاذ القانون بالإدارة

العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية التابعة للوفاق بتسليم آمر ميليشيا الضمان

علي دريدر .

وأوضح المدعي العام العسكري في خطابه أنه طالب بتسليم

دريدر لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وكان قد حدث نزاع مسلح في الرابع والعشرين من

الشهر الحالي بمنطقة تاجوراء بين ميليشيا الضمان وميليشيا أسود تاجوراء.

