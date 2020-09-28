ارتفاع وفيات كورونا في طبرق إلى 40 حالة

ارتفعت حصيلة الوفيات بطبرق، بسبب فيروس كورونا إلى 40 حالة، حسب ما أعلنه عضو اللجنة الإستشارية الطبية وراصد طبرق الدكتور أحمد الفزاني.

وقال الفزاني، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا طبرق وصل إلى 213 حالة منها 147 حالة شفاء و26 حالة نشطة و40 حالة وفاة.

وأضاف الفزاني أن الوضع الوبائي بطبرق مستقر هذه الأيام، لكن على الجميع أن يحافظوا على صحتهم وسلامتهم من كورونا، لأن الخريف فصل التقلبات قد بدأ وهذا الفصل تكثر فيه الإنفلونزا.

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