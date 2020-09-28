وكالة نوفا: الجيش الليبي يحيل صيادين إيطاليين للنيابة العسكرية

أعلن الجيش الليبي، أنه عددا من الصيادين الإيطاليين المحتجزين في مدينة بنغازي إلى النيابة العسكرية، بعد احتجازهم من قبل خفر السواحل.

جاء ذلك على في تصريح للعميد محمد الورشفاني من قوات البحرية الليبية لوكالة ”نوفا “ الإيطالية، اليوم الاثنين، قال في إن ”الصيادين الإيطاليين جرى تحويلهم إلى النيابة العسكرية وسوف يحالون إلى المحاكمة في بنغازي الشهر المقبل، ووجهت إليهم تهم التسلل إلى المياه الليبية والصيد فيها دون تصريح قانوني“.

وأضافت الوكالة الإيطالية، أن معلومات لديها منذ الأسبوع الماضي، بأن الصيادين تحت الإيقاف المؤقت ولم ينقلوا بعد للسجن، في انتظار انتهاء إجراءات النيابة واستكمال التهم ضدهم.