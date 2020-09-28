المحجوب: نستطيع القول إن استقرار ليبيا أصبح قريبا

قال اللواء خالد محجوب، مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن تفاصيل اجتماعات الوفود الليبية بالغردقة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد المصرية «نقل المفاوضات إلى مصر مؤشر إيجابي، كي لا يصبح الأجانب متحكمون في قرارنا الوطني»، مشيرا إلى أن المباحثات قائمة على مبادرة إعلان القاهرة.

وأكمل «نؤكد رفضنا التدخل التركي وهدف المباحثات هو التوصل إلى تفاهم»، معلقا «نستطيع القول إن استقرار ليبيا أصبح قريبا».

وأضاف «تم الاتفاق على ضرورة التوصل إلى أفكار حقيقية لحل الميلشيات، مع الاتفاق على أهمية وجود الأسلحة في يد الجيش الليبي، وتوحيد مؤسسات الدولة»، مشيرا إلى أن المرتزقة التابعين لأردوغان بدؤوا في مغادرة ليبيا.

وأردف «لا ندري هل هناك سبب آخر لمغادرة المرتزقة يتمثل في احتياج تركيا لهم بمنطقة أخرى، لكن ما يهمنا أن المغادرة بدأت بالفعل».