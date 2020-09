المشري: فكرة المحاصصة المناطقية البغيضة ظهرت في ليبيا بعد 17 فبراير

قال رئيس ما

يسمى بمجلس الدولة في ليبيا خالد المشري، اليوم الاثنين. إن أطراف الحوار الليبي

في بوزنيقة توصلوا إلى تفاهمات بشأن تولي المناصب السيادية، مضيفا أنه سيتم عقد

لقاء يوم الخميس المقبل في المغرب للتوفيع على هذه المبادئ المتفق عليها.

وأضاف أن الحوار

له ثلاث مسارات واحد يتعلق بالمسار الدستوري، ومسار يتعلق بالسلطة التنفيذية وهو

مؤجل حالياً، ومسار يتعلق بالمناصب السيادية وهو ما يتم الحوار عليه بالفعل.

واعترف المشري بأن فكرة المحاصصة المناطقية

البغيضة بدأت تظهر في ليبيا بعد 17 فبراير .

وأكد المشري أنه تم الاتفاق على معايير محددة لمن يُرشح لمنصب محافظ مصرف ليبيا

المركزي ونائبه ومجلس الإدارة، على أن يتم تسمية المحافظ و 3 أعضاء من

مجلس الادارة من طرف مجلس النواب، بينما نائب المحافظ و 4 من أعضاء مجلس الادارة يتم

تسميتهم من قبل مجلس الدولة، من خلال مراحل ومعايير محددة.

وأشار المشري إلى أن هناك لجنة دولية لمتابعة مصروفات المصرفين المركزيين في طرابلس والبيضاء، مبينا أنه لم يتم الاتفاق على نقل الحكومة لأي مقر آخر .

وأوضح أن مساحة عدم الثقة لا تزال كبيرة بين كل الأطراف وما تم مناقشته هو فقط معايير تولي المناصب السيادية ولا صحة لما يشاع عن عقد صفقات كما يذكر.

