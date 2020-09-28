بلدية يفرن تعلن عن موعد رحلات شركة السهم إلى طرابلس

أعلنت بلدية يفرن، عن مواعيد الرحلات لشركة السهم، من داخل البلدية غلى طرابلس.

وأوضحت البلدية، بدءا من السبت ويوم الأثنين والأربعاء، ستكون الرحلات من وإلى طرابلس – يفرن، وفي يوم الأحد والثلاثاء والخميس، ستكون الرحلات من وإلى يفرن- طرابلس.

وفي وقت سابق، الأول من شهر سبتمبر الجاري، أفادت بلدية يفرن، مواعيد التشغيل الفعلي، للرحلات منها وإلى طرابلس.

وأشارت، أن الحجز يبدأ مباشرة من الحافلة، قبل نصف ساعة، بمحطة الحافلات بجانب البريد القديم.

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