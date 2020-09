أفادت مصادر إعلامية اليوم الثلاثاء بانفجار قاذف

من نوع آر بي جي قرب جزيرة الدرن بمنقطة قرجي بالعاصمة طرابلس.

