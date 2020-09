أفادت مصادر إعلامية

اليوم الثلاثاء بأن التيار الكهربائي قد عاد إلى مدينة سرت وضواحيها بعد إظلام تام

استمر أكثر من 18 ساعة.

