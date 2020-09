بلدية سرت: دخول المدينة في إظلام دامس لليوم الثالث على التوالي مخالف للاتفاق مع مسؤولي شركة الكهرباء

قال محمد الأميل مدير إدارة الإعلام ببلدية سرت إن دخول مدينة سرت في إظلام

دامس لليوم الثالث على التوالي وانقطاع التيار الكهربائي يعتبر مخالف للاتفاق الذي

عقده رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت المكلف رئيس لجنة الازمة خلال اجتماعه مع

مسؤولي شركة الكهرباء وادارة التحكم والمحطة الرئيسية ولجنة الأزمة بقطاع الكهرباء.

وأضاف الأميل أن الحضور اتفق على أن طرح الاحمال يكون بواقع خمس ساعات أو ست

ساعات مع مرعاة الجهات والمواقع الحيوية.

وأوضح أنه كان من المفترض إبلاغ المجلس التسييري للبلدية بانقطاع الكهرباء

ومعالجة أسباب ذلك.

