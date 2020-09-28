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 المركز الوطني يطلق دورات تدريبية للعناصر الطبية والطبية المساعدة

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقام المركز الوطني لمكافحة الأمراض وبالتعاون مع شركة الخبراء العرب للتدريب والاستشارات، دورة تدريبية للعناصر الطبية والطبية المساعدة في مجال تشخيص وعلاج الكورونا وتطبيق برنامج مكافحة العدوى بالمرافق الطبية.

وأوضح المركز الوطني، أن الدورة تستمر الدورة لمدة يومين بمقر المركز الوطني لمكافحة الامراض في منطقة قرجي.

وفي وقت سابق، قام فريق طبي تابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بزيارة لمراكز العزل في جادو، لتقييم آداءها.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قد أعلن في السابع في العشرين من شهر سبتمبر الجاري، عن استعداداته لمكافحة مرض الليشمانيا في مدن الجبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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