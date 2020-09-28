 المركز الوطني يطلق دورات تدريبية للعناصر الطبية والطبية المساعدة

أقام المركز الوطني لمكافحة الأمراض وبالتعاون مع شركة الخبراء العرب للتدريب والاستشارات، دورة تدريبية للعناصر الطبية والطبية المساعدة في مجال تشخيص وعلاج الكورونا وتطبيق برنامج مكافحة العدوى بالمرافق الطبية.

وأوضح المركز الوطني، أن الدورة تستمر الدورة لمدة يومين بمقر المركز الوطني لمكافحة الامراض في منطقة قرجي.

وفي وقت سابق، قام فريق طبي تابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بزيارة لمراكز العزل في جادو، لتقييم آداءها.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قد أعلن في السابع في العشرين من شهر سبتمبر الجاري، عن استعداداته لمكافحة مرض الليشمانيا في مدن الجبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية