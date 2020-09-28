أشرف الشح: «المشري» يراوغ ويناقض نفسه في التبرير لعقد صفقات البقاء مع عقيلة صالح

قال أشرف الشح، المستشار السابق لـ«مجلس الدولة الاستشاري»، إن “خالد المشري على قناة فبراير يراوغ ويناقض نفسه في التبرير لعقد صفقات البقاء مع عقيلة صالح”.

وأضاف «الشح» في تغريدة له عبر حسابه على «تويتر»، “وقبله صوان يضع كل العراقيل أمام الانتخابات لأجل الهروب من إرجاع الأمانة لأصحابها الشعب الليبي”، مردفًا؛ “حزب النذالة والبلاء مستعد لفعل أي شيء مقابل البقاء في المشهد السياسي”.

وكان «الشح» قد علق على ما جاء في التسجيل المسرب لحزب رئيس حزب العدالة والبناء الإخواني محمد صوان الذي يدعو خلاله قيادات وأعضاء حزبه إلى الرد على “الهجمة التي يتعرض لها حزبه بسبب مشاركته في الحوار”.

وقال «الشح» تأكيداً للمقولة الشعبية « بيكحلها زاد عماها»؛ “صوان يحاول تبرير محاولات حزبه إبرام الصفقات التي لن تنفع الليبيين في شي و الهروب من استحقاق الانتخابات وإرجاع الحق لأصحابه”.