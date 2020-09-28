إيقاف “انوير” و “الطاهر” بتهمة اختلاس أموال

أعلن مكتب النائب العام، إيقاف وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر وعميد بلدية بني وليد سالم انوير، بتهمة اختلاس أموال.

وفي وقت سابق، يوم أمس، أكد “لواء الصمود” في مدينة مصراتة، عملية القبض على عميد بلدية بني وليد.

وأشارت مصادر غير رسمية، أن “لواء الصمود”، شارك في عملية القبض على سالم انوير.

وفي ظل شحّ المعلومات المتوفرة، عن تفاصيل عملية القبض على وزير الحكم المحلي وعميد بلدية بني وليد، أفادت مصادر غير رسمية، أن عملية القبض تأتي بسبب ملف أموال النازحين، وأن قوة الردع قامت بالقبض على ميلاد الطاهر وسالم انوير.

وتسلّم سالم انوير، مهامه عميدا بلدية بني وليد، في بداية شهر يوليو من العام 2018، عبر تسليم واستلام مهامه من عميد المجلس المحلي السابق علي النقراط.

وفي السابع عشر من شهر ديسمبر العام 2018، أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قرارا بتكليف ميلاد عبدالله محمد الطاهر بمهام وزير مفوض للحكم المحلي، خلفًا للوزير السابق بداد قنصو.

وتعمل الجهات المختصة، منذ أيام، على فتح ملف الفساد، والتي تأتي تزامنا مع إعلان الإدارة العامة للعمليات الأمنية، أن إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس، تمكنت اليوم الأحد الماضي، من ضبط مدير عام مشروعات الإنتاج بالشركة العامة للكهرباء سابقاً وعضو مجلس الإدارة حالياً والمطلوب من قبل مكتب النائب العام في قضايا فساد بالشركة.

وفي ذات الملف، عقدت الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق في طرابلس، مائدة مستديرة تحت إشراف وتنظيم الوزارة حول مكافحة الجريمة المنظمة عابرة الحدود ومكافحة الفساد.

وليس بعيدا عن هذا الملف الشائك والكبير في ليبيا، شهِدت العاصمة وبنغازي وعدة مدن ومناطق في ليبيا، خلال الأيام الماضية، حراكا شبابيا، في الميادين والشوارع، احتجاجا على تردّي الخدمات ومحاسبة الفاسدين وتقديمهم للعدالة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية