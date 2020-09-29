بلدية سرت: المدينة في ظلام دامس دون معالجة لأسباب انقطاع الكهرباء

أكد مدير إدارة الإعلام ببلدية سرت، أن دخول مدينة سرت في إظلام دامس لليوم الثالث على التوالي وانقطاع تام للتيار الكهربائي، يعتبر مخالف للاتفاق الذي تم أمس، خلال اجتماع موسع، بين رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت المكلف رئيس لجنة الأزمة، ومسؤولي شركة الكهرباء وإدارة التحكم والمحطة الرئيسية ولجنة الأزمة بقطاع الكهرباء.

ولفت إلى أن الحضور اتفقوا على أن طرح الأحمال يكون بواقع خمس ساعات إلى ست ساعات مع مرعاة الجهات والمواقع الحيوية.

وأوضح أنه كان من المفترض إبلاغ المجلس التسييري للبلدية بانقطاع الكهرباء ومعالجة الأسباب.

وأشار إلى أن انقطاع الكهرباء يرجع للعجز القائم بمحطات التوليد بالمنطقة الشرقية، داعيا الشركة العامة للكهرباء، إلى الإسراع بإصلاح الأعطال الفنية بالوحدة الأولى لمحطة كهرباء الخليج البخارية بسرت، المتوقفة منذ أشهر بالرغم من تدخل المجلس وتذليل المعوقات التي تواجه اللجنة المكلفة بالمحطة.

وبين أنه لم يتم معرفة عدم إنجاز عملية الإطلاح رغم وعود مساعد المدير التنفيدي للهيئة العامة للكهرباء بنغازي خلال زيارته منذ شهرين لبلدية سرت وزيارته للمحطة، والذي أكد أنه خلال أسبوعين سيتم استنئاف عمل المحطة.