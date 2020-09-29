أعلنت
اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق أمس الاثنين عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس
كورونا.
The post عاجل// طبرق تنفي تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أعلنت
اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق أمس الاثنين عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس
كورونا.
The post عاجل// طبرق تنفي تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
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