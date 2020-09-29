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عاجل// طبرق تنفي تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت
اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق أمس الاثنين عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس
كورونا.

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قناة ليبيا 24

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