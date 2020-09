الهند: نرحب بالحوار الليبي الهادف للوصول إلى تسوية سلمية للصراع

أكدت وزارة الخارجية الهندية أمس الاثنين،

أن البلاد ترحب، بالجهود الدولية الهادفة إلى تسوية سلمية للنزاع في ليبيا من خلال

الحوار الداخلي.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أنوراج سريفاستافا،

في تصريحات صحفية أن الهند تراقب عن كثب التطورات في ليبيا، وتلاحظ التقدم في

الحوار الليبي الداخلي في المغرب، والمحادثات في مونترو بسويسرا، تحت رعاية بعثة

الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عقب مؤتمر برلين وإعلان القاهرة.

وأضاف سريفاستافا، أن بلاده ترحب بهذه

الجهود الدولية الهادفة إلى تسوية سلمية للصراع من خلال حوار ليبي داخلي ، مع

مراعاة التطلعات المشروعة للشعب الليبي ، مع الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها

وسلامة أراضيها.

