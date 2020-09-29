«أبوسهمين»: التقيت مركز الحوار الإنساني وأطلعتهم على رؤيتي في بناء ليبيا الجديدة

كشف رئيس المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته نوري أبوسهمين، والمتورط في دعم الجماعات الإرهابية في مدينة بنغازي قبل سنوات، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن عقد لقاء في ساعة مبكرة قبل فجر اليوم الثلاثاء تشاورياً مع مركز الحوار الإنساني .

وأوضح أبوسهمين، الذي رفع الاتحاد الأوروبي اسمه من قائمة العقوبات، بأنه عقد اجتماعًا مع ‫أعضاء في مركز الحوار الإنساني بشأن ما وصفها بالمشاورات السياسية المقبلة ورؤية ( تيار يابلادي ) والدولة الليبية الجديدة، على حد قوله.

وزعم نوري أبو سهمين، في وقت سابق، أن ما يسمى “تيار يا بلادي” الذي يترأسه، يسعى للإسراع في لملمة الخط الوطني والمشاركة في العمل السياسي نحو بناء الدولة المدنية الرافضة لحكم العسكر، في إشارة منه للمشير حفتر والقوات المسلحة.

وقال “أبو سهمين” خلال تصريحات لصحيفة “عربي 21” الممولة من قطر والموالية لتنظيم الإخوان المسلمين: “أكدنا رفضنا القاطع من طرف الليبيين لأعمال مجموعات الفاغنر في ليبيا وعدم قناعتنا بردود الجانب الروسي”.

وادعى في تصريحاته بقوله: “نحن لم نغادر مطلقا المشهد السياسي لكننا لم نشأ أن نكون ضمن منتوج افقتد الشرعية والمشروعية باتفاق الصخيرات المزعوم”، مشيرا إلى أن ردود فعل زيارته لروسيا دليل قاطع على أننا لم نبتعد عن المشهد السياسي خصوصا وأن الزيارة كانت بدعوة من الجانب الروسي”.