المحجوب: أطماع تنظيم الإخوان لا تخدم سوى أجندتهم الخاصة

أكد مدير إدارة

الشؤون المعنوية بالجيش خالد المحجوب، اليوم الثلاثاء، أن تغيير الواقع الذي فرضه

الإخوان في ليبيا مطلب لكل الليبيين.

وأضاف المحجوب

في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك” أنه حتى الذين وقعوا في خدع تنظيم

الإخوان استيقظوا وأدركوا أن وجود هذا التنظيم وأطماعه لا يخدم الوطن والمواطن

ولكن يخدم أجندات الإخوان.

واعتبر أن

الإخوان يسقطون في كل مكان بعد أن تسقط ورقة التوت عنهم بحسب تعبيره، مضيفا أنهم

صنعوا عذاب الوطن الليبي وأهله.

وبين المحجوب أن

هناك ثوابت لا يمكن التنازل عنها ولو حدث تنازل سيكون من أجل الوطن وليس تنازلا عن

الوطن.

