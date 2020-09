المريمي: اجتماع الغردقة يأتي في إطار الاتفاق على خروج جميع الأجانب من ليبيا

قال

مستشار رئيس مجلس النواب فتحي المريمي أمس الاثنين، إن الجماعات الإرهابية مرفوضة

في ليبيا وليس هناك تفاهم معهم ويجب القضاء عليهم نهائيا.

وأضاف

المريمي في تصريح إعلامي أن اجتماع

الغردقة يأتي في إطار الاتفاق على خروج جميع الطوائف الأجنبية من ليبيا وعلى رأسها

تركيا.

وبين

أن التفاوض يهدف للوصول إلى حلول تعمل على راحة المواطن الليبي وعلى استقرار الوطن .

وأكد

أن اجتماع المغرب كان برعاية مفوضية الأمم المتحدة وتم الاتفاق على المناصب

السيادية وبعد ذلك اجتماع جنيف.

