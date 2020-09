الإخواني محمد صوان: حكومة الوفاق غير قادرة على تحقيق أي شيء وهناك خطر انتفاضة الناس وغرق السفينة بالجميع

قال الإخواني محمد صوان في تسجيل مسرب إن حكومة الوفاق

غير المعتمدة غير قادرة على تحقيق أي شيء وهي عاجزة عن السيطرة على بقية ليبيا.

وتابع أنه كانت هناك محاولات لإجراء حكومة الوفاق

لتعديلات وزارية إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل، مبينا أن التعديلات الوزارية الأخيرة

للسراج هي مهازل بحسب تعبيره.

وبين صوان أن تسويق الحوار للشعب مبينا أن هناك خطرا أن

ينتفض الناس وتغرق السفينة بالجميع.

وأضاف أن حكومة الوفاق لا تمتلك قرار الحرب مشيرا إلى أن

هذا القرار بيد تركيا وقطر، مبين أنهم لديهم ما يمنعهم وظروفهم صعبة حاليا.

وأشار إلى أن هناك مساعي لتقليل صلاحيات المجلس الرئاسي

الجديد ليكون من رئيس ونائبين وهذا الرئيس لن يكون لوحده القائد

الأعلى إنما بإجماع المجلس .

وأوضح أن محافظ المصرف

المركزي لن يُعين من طرف النواب إلا عندما يحصل على التزكية من مجلس الدولة وستكون

الأغلبية للإخوان في مجلس إدارة المصرف .

واعتبر صوان أن المفتي أنجز حينما اعتبر أن المشاركين في الحوارات

لا يمثلون فبراير، مضيفا أن المشاركين في الحوار الليبي لا يجب عليهم أخذ ختم دار

الإفتاء.

ولفت إلى أن نقل الحكومة إلى مدينة سرت لن ينجح مؤكدا سعي الإخوان ليكون لهم أكبر تمثيل في الحوار.

