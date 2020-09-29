جولات تفتيشية لمكاتب الرقابة على الأغذية على بعض المدن

قام مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية بمدينة الزاوية، بالكشف على كمية من الأسماك للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري والتي تم الاشتباه بها ليلاً من خلال الجولات التفتيشية، رفقة جهاز الحرس البلدي الزاوية.

وأوضح المكتب، أنه كشف عن الكمية، وتبين أن طريقة النقل مطابقة للاشتراطات الصحية الواجب توافرها لوسائل النقل، ودرجة التبريد جيدة لعدم تذبذب درجات الحرارة بداخلها، وبالشكل الظاهري لا توجد علي الكمية أي علامات الفساد، وترتيب الصناديق بالداخل جيدة بحيث تصل درجة التبريد للكمية بالكامل.

وأشار مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية بالزاوية، أنه أوضح لصاحب الكمية من الأسماك، بضرورة الالتزام التام بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها لوسائل النقل استنادا على القانون الصحي ولائحته التنفيذية حفاضا على صحة وسلامة المواطن.

وفي وقت سابق، اجتمع مدير فرع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بمصراتة إبراهيم شاكة مع رؤساء الأقسام بالفرع.

وتضمن الاجتماع مناقشة الية العمل وتحديد النقاط التي من شأنه تدليل الصعاب وإنجاز الاعمال المكلف بها الفرع.

ونظم مفتشي مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، فرع البطنان برفقة اللجنة الأمنية المشتركة بإجراء جولات تفتيشية استهدفت محلات بيع وتداول المواد الغذائية.

وقامت اللجنة، بإجراء جولات تفتيشية على محلات تداول المواد الغذائية وقصابين ومخابز وخضروات وفواكهة وتم فيها ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية ومواد غذائية تحتوي على إضافات محظورة وسوء تخزين وعرض، إضافة إلى عدم وجود شهادات صحية للعاملين.

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