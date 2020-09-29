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الحويج يبحث الاستعدادات لمؤتمر سرت الثاني

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى وزير الخارجية و التعاون الدولي بالحكومة الليبية، عبدالهادي الحويج، بمقر ديوان الوزارة في بنغازي بعميد بلدية سرت سالم عامر، وعضو المجلس البلدي فتحي بوراوي، و بحضور مدير مكتب وزارة الخارجية بنغازي السفير عبدالسلام الرقيعي.

وأوضحت الوزارة، أن اللقاء، يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها الوزير للإعداد والتحضير لمؤتمر سرت الثاني المنعقد في العاشر من شهر أكتوبر القادم.

وناقش اللقاء، كل ما يتعلق بالتحضير والتجهيز لاستضافة المؤتمر وتوفير كل الإمكانيات لإنجاحه في الوقت المحدد له.

وأكد عميد بلدية سرت، أن البلدية ستعمل على تسخير كل الإمكانيات المتاحة من بشرية ومادية ولوجستية لتهيئة الظروف المثلى لإنجاح المؤتمر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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