عقوب يطلع على الأوضاع الصحية بمستشفي القيقب القروي

أجرى وزير الصحة بالحكومة الليبية، سعد عقوب، رفقة عدد من مديري الإدارات والمكاتب، زيارة تفقدية للاطلاع على سير الخدمات الصحية بمستشفي القيقب القروي.

واستقبل الوزير، عميد بلدية القيقب علي يحي إجريبيع ومدير عام مستشفي القيقب القروي وعدد من من رؤساء الاقسام بالمستشفي.

وتأتي الزيارة التفقدية، ضمن تنفيذ النهج الاستراتيجي لوزارة الصحة في تقريب الخدمة للمواطن وتوطين العلاج بالداخل والتأكيد علي حالة الجهوزية للمرافق الصحية وحصر الاحتياجات الفعلية.

واطلع عقوب، خلال زيارته الميدانية، على سير العمل وجودة الخدمات وعلى ما يقدمونه من جهود لخدمة للمرضي والمترددين، بعد دعمه وتطويره بعدد من الأجهزة والمعدات الطبية والتاكيد على توفر الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة لاطلاعه عن قرب لما يقدمه من خدمات طبية للمرضى والمترددين والتعرف عن قرب على ملاحظاتهم واحتياجاتهم ومناقشة التحديات وفعالية الدعم المقدم من الوزارة وبقية المناطق.

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