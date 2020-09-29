بلدية سرت: دخول المدينة في إظلام تام لليوم الثالث

أكدت بلدية سرت، أن دخول مدينة سرت في إظلام دامس، لليوم الثالث على التوالي وانقطاع تام للتيار الكهربائي، يعتبر مخالف للاتفاق الذي عقده رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت المكلف رئيس لجنة الازمة، خلال اجتماع موسع مع مسؤولي شركة الكهرباء وادارة التحكم والمحطة الرئيسية ولجنة الازمة بقطاع الكهرباء.

وأوضح البلدية، أن طرح الأحمال من المفترض أن يكون بواقع خمس ساعات إلى ستة ساعات مع مرعاة الجهات والمواقع الحيوية.

وأشارت البلدية، كان من المفترض، إبلاغ المجلس التسييري للبلدية بانقطاع الكهرباء ومعالجة الاسباب.

وأضافت بلدية سرت، يرجع انقطاع الكهرباء للعجز القائم بمحطات التوليد بالمنطقة الشرقية، ودعت الشركة العامة للكهرباء بالإسراع بإصلاح الأعطال الفنية بالوحدة الأولى لمحطة كهرباء الخليج البخارية بسرت المتوقفة منذ شهور، بالرغم من تدخل المجلس وتذليل المعوقات التي تواجه اللجنة المكلفة بالمحطة.

وتأسفت بلدية سرت، حول عدم إصلاح الأعطال الفنية، رغم وعود مساعد المدير التنفيدي للهيئة العامة للكهرباء بنغازي خلال زيارته منذ شهرين لبلدية سرت وزيارته للمحطة والذي أكد انه خلال أسبوعين سيتم استنئاف عمل المحطة.

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