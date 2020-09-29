عقوب يتفقد مستشفي الأبرق القروي

أجرى وزير الصحة بالحكومة الليبية، سعد عقوب، برفقة مدير إدارة مدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة محمد الجبالي ومديرالعلاقات العامة عبدالله البراني ورئيس غرفة العمليات والطوارئ بالوزارة إبراهيم ليتيمي، جولة ميدانية تفقدية لبلدية الأبرق، شملت مستشفى المدينة القروي ومركز الرصد والتقصي والاستجابة السريعة.

واطلع عقوب خلال الزيارة الميدانية، على الخدمات الصحية وأعمال التطوير وجودة الخدمات داخل الأقسام وغرف العمليات والعناية الفائقة وأقسام الإيواء وعلى ما يقدمونه من جهود لخدمة للمرضي والمترددين بهدف التعرف عن قرب على ملاحظاتهم واحتياجاتهم وعلى الخدمات التي تقدمها إلى أهالي بلدية الأبرق وماجاورها، ومناقشة التحديات وفعالية الدعم المقدم من الوزارة وبقية المناطق.

كما تفقد وزير الصحة، خلال جولته، مركز الرصد والتقصي والاستجابة لمكافحة جائحة كورونا، مبينا بأن الهدف من الزيارة الميدانية للتأكد من الجاهزية الدائمة لمرافق الوزارة في للبلدية، لخدمة المرضي وسرعة تقديم الخدمة والاطمئنان على تكامل الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة، إضافة إلى الاطلاع على سير العمل والتعرف على المعوقات والصعوبات التي تواجه القائمين على هذه المرافق الصحية للعمل على حلها.

وفي ختام الجولة التفقدية، قدّم عميد بلدية لابرق وممثلين الصحة بالبلدية درعا تذكاريا لوزير الصحة تقديرا لجهوده المتواصلة في دعم وتطوير المنظومة الصحية بالبلاد.

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