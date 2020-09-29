تزكية جمعية “فلذات الأكباد” لتنفيذ مشروع خياطة الكمامات في درج

أفاد المجلس البلدي درج، أن عضو المجلس البلدي خديجة العجيلي عقدت اجتماعا مع رئيسة جمعية “فلذات الأكباد” زينب سعيد هبو.

وأوضح المجلس، أن الاجتماع، يأتي في إطار تواصل المجلس البلدي درج مع المنظمات الدولية والتي من بينها منظمة (UNDP) للإستفادة من الدعم والخدمات الممولة من قبل الإتحاد الأوربي.

وأشار المجلس البلدي، أنه عقد سلسلة اجتماعات سابقة، حول ملف دعم مكافحة فيروس كورونا، والتي من بينها الدعم المقدم من الحكومة الكورية لمواجهة الجائحة.

أعلن المجلس البلدي درج، أن جمعية “فلذات الأكباد”، تم تزكيتها وترشيحها من المجلس البلدي لتبني والإشراف على مشروع خياطة كمامات محلية الصنع وبمواصفات صحية وذلك لتزويد الأماكن الخدمية والصحية داخل نطاق محلات بلدية درج.

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