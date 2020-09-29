جامعة بنغازي تعقد اتفاق تعاون مع المؤسسة الألمانية DAAD

عقد مكتب التعاون الدولي بجامعة بنغازي، اجتماعا مع رئيسة المكتب الإقليمي لمؤسسة DAAD الألمانية.

وناقش الاجتماع، سبل التعاون بين DAAD وجامعة بنغازي وتم الاتفاق على عدد من النقاط.

وأوضحت جامعة بنغازي، أن النقاط التي تم الاتفاق عليها، إعفاء طلبة الجامعة من تقديم شهادة اللغة الإنجليزية في مرحلة التقديم على منحة دراسة الدكتوراه أو الماجستير، بسبب صعوبة السفر وعدم توفر أماكن إجراء امتحان الايلتس أو التوفل في مدينة بنغازي.

وشمل الاتفاق، التنسيق في إقامة ورش عمل ومحاضرات في مجال الجودة وتحسين الأداء ودورات رفع كفاءة أعضاء هيأة التدريس وغيرها من المواضيع الأخري، وتوفير الدعم المالي لأي تعاون بين جامعة بنغازي والجامعات والألمانية، بشرط أن يكون التعاون في مجال اهتمام المؤسستين، وفق شروط والضوابط التي تعتمدها المؤسسة.

كما تضمن الاتفاق المبرم بين جامعة بنغازي مع المؤسسة الألمانية، تشجيع طلبة جامعة بنغازي وتحفيزهم للتقديم للحصول علي منحة المؤسسة.

و أشادت رئيسة المكتب الإقليمي لدول المغرب العربي، بمستوي جامعة بنغازي، لكون طلابها، أول الطلاب الليبيين الذين تحصلو على منحة DAAD من جامعة بنغازي.

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