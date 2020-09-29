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وفد من شركة مليتة يجري زيارة لمستشفى غدامس العام

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت إدارة مسشتفى غدامس العام، عن زيارة وفد من شركة مليتة للنفط والغاز، للمستشفى، للاطلاع على الإمكانيات والوضع الصحي.

وأوضح المستشفى، أن الزيارة تأتي ضمن التعاون المشترك بين مستشفى غدامس العام وبلدية غدامس وشركة مليتة للنفط والغاز.

وبحث الجانبان، العمل المشترك بين المستشفى والشركة، التي أكدت استعدادها للتعاون في تحسين وتطوير الأقسام الطبية وتقديم المساعدات في الجانب الصحي ومكافحة فيروس كورونا.

وقام الوفد، بزيارة قسم العزل بمستشفى غدامس العام، والأقسام الطبية للوقوف على إمكانيات مستشفى غدامس العام.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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