«الدرقاش»: «حفتر» يجهز للجولة المقبلة وستفرض علينا «الحرب» بعد أيام

زعم مروان الدرقاش، المحلل السياسي من مصراتة، أن المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش العربي الليبي ومن وصفهم بـ«الروس» يتجهزون لما أسماها بـ«الجولة المقبلة» من خلال تجهيزات ضخمة، بحسب وصفه.

وقال الدرقاش، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “مهما اختلفنا حول الحوار والتفاوض. لكن ينبغي ألا نختلف حول الحرب”.

وأضاف “حفتر والروس يتجهزون للجولة القادمة بتجهيزات ضخمة، فهل فعلنا نحن؟، هذا ما يجب أن نتفق عليه ونتعاون للتجهيز له”.

وتابع “لا يغرنكم المسكنات التي يطلقها أصحاب شعارات (تبي الحرب بندقتك والجبهة). لسنا نحن الذين أردنا ونريد الحرب بل فُرضت علينا سابقاً وستُفرض علينا بعد أيام. فماذا أعددنا لها؟”.

واستطرد “من أراد دليلاً على ذلك فلينظر إلى تجهيزات الفاغنر في خط الدفاع (سرت – الجفرة)”، وفقا لادعائه.