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«الدرقاش»: «حفتر» يجهز للجولة المقبلة وستفرض علينا «الحرب» بعد أيام

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم مروان الدرقاش، المحلل السياسي من مصراتة، أن المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش العربي الليبي ومن وصفهم بـ«الروس» يتجهزون لما أسماها بـ«الجولة المقبلة» من خلال تجهيزات ضخمة، بحسب وصفه.

وقال الدرقاش، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “مهما اختلفنا حول الحوار والتفاوض. لكن ينبغي ألا نختلف حول الحرب”.

وأضاف “حفتر والروس يتجهزون للجولة القادمة بتجهيزات ضخمة، فهل فعلنا نحن؟، هذا ما يجب أن نتفق عليه ونتعاون للتجهيز له”.

وتابع “لا يغرنكم المسكنات التي يطلقها أصحاب شعارات (تبي الحرب بندقتك والجبهة). لسنا نحن الذين أردنا ونريد الحرب بل فُرضت علينا سابقاً وستُفرض علينا بعد أيام. فماذا أعددنا لها؟”.

واستطرد “من أراد دليلاً على ذلك فلينظر إلى تجهيزات الفاغنر في خط الدفاع (سرت – الجفرة)”، وفقا لادعائه.

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المشير حفتر المليشيات الوفاق مروان الدرقاش

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • متخلف عقليا فاغنر من خزعبلات الاخوان لا دليل عليه اما المؤكد ان خط سرت الجفرة محمى بخير اجناد الارض وهذا معلن حيث قال السيسى ان من يتخطى الخط الاحمر سرت الجفرة سيتصدى له الجيش المصرى وما ادراك مالجيش المصرى اقوى جيوش المنطقة والاول عربيا وافريقيا واسلاميا وتاريخه معروف فى هزيمة التتار وخلص العالم من شرهم وهو من سحق الجيش العثمانى مرتين بقيادة ابراهيم باشا فى المرة الاولى اسر قائد الجيش العثمانى رشيد باشا ومعه 6000 ضابط وجندى تركى وفى المعركة الثانية معركة نصبين سحق الجيش العثمانى وقتل منه 50000 وغرق 12000الف جندى تركى غرقا فى نهر الفرات اثناء فرارهم وغنم اسلحة عديدة وانضم الاسطول التركى الى الجيش المصرى كل هذا يجعل المعتوه يعرف ان ان اى معركة ثالثة تعنى هلاك جيش الدعارة التركى !!
    لهذا ستفرض مصر حلا عسكريا اذا لم تنجح المباحاثات الحالية وتركيا تعلم ذلك جيدا

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