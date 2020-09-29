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الحبيب الأمين: «واجد واجد يا ⁧‫17 فبراير‬⁩ بثوارك وسلاحك ويضحك عليك أزلام سبتمبر»

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم وزير الثقافة والمجتمع المدني الليبي الأسبق، وسفير ليبيا السابق في مالطا والمقيم هناك، الحبيب الأمين، المعروف بعدائه للجيش الوطني الليبي، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»؛ قائلا: “‏واجد واجد يا ⁧‫17 فبراير‬⁩ بثوارك وأحرارك وحرائرك وسلاحك ويضحك عليك أزلام سبتمبر ومافيا السكة وتجار الحرب وسماسرة الدم وباعة الشهداء” مردفًا “يا فبراير أينك؟”.

وكان «الأمين»، قد زعم  في تغريدة سابقة، أن “فبراير لم تستعمل الثورة بعد فحقيقة هي لم تحكم بعد وإن كانت تحمي وتضحي وتدافع لأجل بناء الدولة التي نخرها سوس سبتمبر و«جواسيس حفتر»”، بحسب ادعائه.

وواصل «الأمين» المعروف بعدائه للجيش الوطني الليبي، ادعاءاته قائلا: “فإن كان ولابد من المبارزة فأشهروا ثعابينكم وسمومكم يا عقارب العسكر واحذروا وقار الأسد وصبر الصقر ياضباع الجيف وثعالب الحفر”، على حد زعمه.

وختم «الأمين» تغريدته بكلمة «لن نعود» التي اقتطعها من سياقها من نشيد الإستقلال والتي جاءت في موضعها الأصلي: «إنا -على الدهر- جنود لا نبالي إن سلمت من هلك وخذي منا وثيقات العهود إننا يا ليبيا لن نخذلك لن نعود للقيود»

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17 فبراير‬⁩ الحبيب الأمين

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • راحت عليك ياميبون من يوم ما نحيت سروالك واصبحت متناك من الاتراك فاين الاحرار وانتم اشرار كلاب النار .
    واليوم نرى خط سرت الجفرة محمى بخير اجناد الارض وهذا معلن حيث قال السيسى ان من يتخطى الخط الاحمر سرت الجفرة سيتصدى له الجيش المصرى وما ادراك مالجيش المصرى اقوى جيوش المنطقة والاول عربيا وافريقيا واسلاميا وتاريخه معروف فى هزيمة التتار وخلص العالم من شرهم وهو من سحق الجيش العثمانى مرتين بقيادة ابراهيم باشا فى المرة الاولى اسر قائد الجيش العثمانى رشيد باشا ومعه 6000 ضابط وجندى تركى وفى المعركة الثانية معركة نصبين سحق الجيش العثمانى وقتل منه 50000 وغرق 12000الف جندى تركى غرقا فى نهر الفرات اثناء فرارهم وغنم اسلحة عديدة وانضم الاسطول التركى الى الجيش المصرى كل هذا يجعل المعتوه يعرف ان ان اى معركة ثالثة تعنى هلاك جيش الدعارة التركى !!
    لهذا ستفرض مصر حلا عسكريا اذا لم تنجح المباحاثات الحالية وتركيا تعلم ذلك جيدا

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  • هذا البائس بعد ان نهب من اموال الليبيين أصبح مقيما في مالطا بثرواتنا واموالنا ويكتب ويسأل عن ثوار قهاير…!!! مازال يعتقد انها ثورة هذا البائس او يتشطر علينا…الثوار الاشاوس الان اصبحوا مثلك مليونيرات واصحاب شركات وفلل وقصور واستراحات وشركات طيران مثل بالحاج وناكر والتاجوري وكاره ووووو…وضاعوا الشباب المضحوك عليها وماتوا او بترت أطرافهم ورميتوهم رمية الكلاب في عاصمة الدواعش والعاهرات اسطنبول…اي ثورة واي ثوار تحكي عنهم…؟؟!!نكبة القهاير السودا النودا التي دمرت وحطمت الوطن وقتلت وشردت الابرياء وجعلت اللصوص والجاهلين وحاملي الحقائب والحذاق وزراء وسفراء ومدراء واثرياء ….حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم وفي كل من تسبب بهذه النكبة…

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