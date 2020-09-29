إيطاليا ترحب بالمحادثات الأمنية والعسكرية الليبية في الغردقة

رحبت وزارة الخارجية الإيطالية بالمحادثات الليبية – الليبية في مدينة الغردقة المصرية، بشأن القضايا الأمنية والعسكرية، التي تجرى في إطار جهود الأمم المتحدة.

ورأت أن استئناف مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» يعد أمرا ضروريا لاستدامة وقف إطلاق النار في ليبيا، حسب تغريدة نشرتها وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، اليوم الثلاثاء.

وأمس الإثنين انطلق اجتماع وفود أمنية وعسكرية من شرق ليبيا وغربها في الغردقة بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، ضمن المحادثات المستمرة للجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وفق بيان للبعثة الأممية.

وأعربت البعثة عن «امتنانها للحكومة المصرية على جهودها في تسهيل انعقاد هذه المحادثات المهمة، وعلى استضافتها السخية للوفود»، مقدمة الشكر إلى «الوفدين اللذين أظهرا موقفًا إيجابيًّا وتفاعلا مع الدعوة إلى تهدئة الأوضاع في وسط ليبيا».

وأشارت إلى تطلعها إلى أن تؤدي هذه اللقاءات المباشرة إلى نتائج إيجابية، على أن تعرض هذه النتائج على اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا