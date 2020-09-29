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بن شرادة: مصر هي الوحيدة القادرة على رعاية المسار الأمني وتوحيد المؤسسة العسكرية

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة إنّ مصر هي الوحيدة القادرة على رعاية المسار الأمني وتوحيد المؤسسة العسكرية.

بن شرادة أضاف في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “خير دليل على ذلك هو المفاوضات السابقة في مصر، ورعاية الحوار ووصوله إلى نتائج على أعلى مستوى، حتى استطاعت جمع رئاسة الأركان لحكومة الوفاق ورئاسة الأركان للحكومة المؤقّتة، ووضع هيكلة؛ لكن تعثّر الأمر عندما تعلّق بمن يكون على هرم السلطة”.

ورأى أنّ الوقت مناسب، وأنّ ما تم بذله في السابق يسهل المفاوضات الآن، وأنّ نقطة القوة لدى مصر تأثيرها القوي.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • قائد الجيش رغم انف الجميع هو المشير خليفة حفتر لان هذا بقرار من مجلس النواب بنصاب قانونى وفى فترة صلاحية البرلمان ولا يجوز تغييره الا بقرار مماثل من مجلس نواب جديد منتخب كما ان المشير يتميز بالسيطرة على جيش نظامى كبير يسيطر على ثلاث ارباع ليبيا ولا يوجد فى الغرب الليبى من يستطيع من الغسكريين النظاميين ان يسيطر على لواء واحد بل مليشيات متعددة لا يستطيع تفكيكها سوى الجيش الوطنى

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