توافق “تونسي- جزائري” بخصوص الحلّ السياسي في ليبيا

شدد وزير الخارجية الجزائرية، صبري بوقادوم، على مدى توافق موقف بلاده مع الموقف التونسي إزاء حشد كل الجهود الممكنة لتطبيق حلّ سياسي ينهي التوترات في ليبيا، دون الحاجة إلى أي شكل من أشكال التدخلات الخارجية.

وجاء موقف بوقادوم، خلال زيارته الثالثة التي قام بها إلى تونس، حيث التقى الرئيس قيس سعيّد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي.

وأوضحت الرئاسة التونسية، في بيان، أن “بوقادوم” أشار إلى تطابق الرؤى بخصوص ضرورة الاستمرار في بذل الجهود المشتركة لتعزيز مسار الحلّ السياسي بعيدا عن التدخلات الأجنبية.

وأضافت أن الجانب الجزائري يعلي من قيمة الحوار الشامل والمثمر بين مكوّنات الشعب الليبي لضمان استقرار ليبيا ووحدتها وأمن مواطنيها.

وقد اتفق الجانبان على اتخاذ خطوات عملية خلال الفترة المقبلة سعيًا وراء تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية.

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