25 إصابة جديدة بـ«كورونا» في بني وليد

سجلت مدينة بني وليد 25 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، اليوم الثلاثاء، على ما أعلنت لجنة الطوارئ الصحية بالمدينة.

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الإصابات توزعت بواقع عشر حالات جديدة، و15 حالة مخالطة.

– «طوارئ بني وليد»: تحويل 3 حالات «كورونا» إلى مراكز العزل بمصراتة وطرابلس

والسبت الماضي، حولت لجنة الطوارئ الصحية في بني وليد ثلاث حالات مصابة بفيروس «كورونا المستجد» من مدينة بني وليد إلى مراكز العزل في مصراتة، وطرابلس.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا