دبرز: الاستفتاء على الدستور يحمل في طياته حلولًا لكلِّ مشاكل ليبيا

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز إنّ الحلّ في ليبيا أبدًا لن يكون عسكريًا طال الزمن أم قصر.

دبرز وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الإثنين أضاف أنّ الحلّ الجذري لمن أراد بليبيا وشعبها خيرًا هو إكمال مسار الاستحقاق الدستوري الذي أنجز أكثر من 60 إلى 70 % منه، ودعم المفوضية في تنظيم الاستفتاء العام عليه وإقراره.

وأوضح أنّ الاستفتاء على الدستور يحمل في طياته حلولًا لكلِّ المشاكل التي تعاني منها ليبيا الآن، ويحصّن البلد من التدخّل الخارجي والأطماع الخارجية ويقود إلى الانتخابات.

دبرز رأى أنه لو تم إلزام الجميع بما توصّلت إليه الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور لانتهت كلّ مشاكل ليبيا في زمن قياسي على حد زعمه، دون أن يشير إلى ما هي الضمانات إلى إلتزامهم بمخرجات الدستور رغم عدم إلتزامهم بالاعلان الدستوري الحالي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية