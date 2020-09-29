الجهاني: توافقنا مع مجلس الدولة على 90% من المناصب السيادية ومنصب محافظ المصرف المركزي

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عصام الجهاني إنّ وفدي مجلس النواب والدولة الاستشاري سيعملان على الوصول إلى اتفاق يُخرج ليبيا مما هي فيه الآن في جولة بوزنيقة الثانية.

الجهاني وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الإثنين أوضح أنّ الجولة الثانية ستتناول مخرجات الجولة الأولى وما اتفق عليه المجلسان، مشيرًا إلى أنّ الجميع لن يتوانى عن تقديم تنازلات من أجل الوطن، حسب تعبيره.

وأضاف الجهاني أنّ المادة 15 من الاتفاق السياسي تقضي بتشكيل لجنتين 5+5 لمناقشة المناصب السيادية، ونسبة التوافق على المناصب تجاوزت 90% وأنهم توصّلوا لاتفاق فيما يخصّ منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي والمناصب الأخرى، وانتهجوا في ذلك خطّين متوازيين أحدهما جغرافي و الآخر سياسي، مؤكّدًا وجود وفد مجلس النواب في المغرب غدًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية