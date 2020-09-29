إيطاليا تخصص منحة بقيمة 400 ألف يورو لمكافحة كورونا جنوب ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

29 September, 2020

أكد نائب رئيس البعثة الإيطالية بالسفارة الإيطالية في طرابلس والتر دي مارتينو خلال لقائه مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدرالدين النجار أن الحكومة الإيطالية وافقت على تخصيص منحة مالية بقيمة 400 ألف يورو لدعم برامج مكافحة جائحة كورونا في الجنوب الليبي وذلك من خلال تكليف أحدى المنظمات الدولية الإنسانية بالتعاون مع السلطات الصحية والمركز الوطني.

وبين المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن المسؤول الإيطالي وعد بتوفير شحنة وافية من الكمامات الطبية ضمن المساعدات العينية التي تمنحها الحكومة الإيطالية لليبيا.

وبحث المسؤول الإيطالي مع مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الوضع الوبائي المحلي لجائحة كورونا والجهود المبذولة لاحتواء انتشار الفيروس.

وأثنى مارتينو على فريق البعثة الطبية الإنسانية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض وأشاد بنجاح مهمته أثناء زيارة إيطاليا من خلال الدعم المعنوي الإنساني الذي أضافه تواجد هذا الفريق مع زملائه الإيطاليين في محنتهم لمجابهة جائحة كورونا في إيطاليا وما اكتسبوه من خبرة في علاج المصابين ومكافحة الفيروس.