قزيط: مسار توحيد المؤسسة العسكرية في القاهرة لن ينجح قبل الوصول لإتفاق سياسي كامل

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري أبو القاسم قزيط الزائر للقاهرة مؤخّرًا: “إنّ التقارب مع مصر هدف نسعى له دائمًا، وزيارتنا الأخيرة جسّرت الهوّة التي كانت بين القاهرة وطرابلس”.

قزيط أضاف في تصريح لموقع “عربي21” القطري: “أما بخصوص المحادثات العسكرية الحالية فلا أعتقد أن تكون هناك تفاهمات ناجزة بخصوص قضية سرت، حتى وإن كان طرحها مقرًا للحكومة الجديدة هو أمر منطقي كون طرابلس وبنغازي لا يصلحان الآن”.

وتابع زاعمًا : “انطلاق مسار لتوحيد المؤسّسة العسكرية تواجهه عدة مطبّات، وأولها أن ّالقوّتين كانتا في حرب ضروس طيلة عام كامل، وكذلك سيطرة الشخصنة وعبادة الشخصية على مؤسّسة الجيش في الشرق وعلى قادة مليشيات القوة المسلحة في غرب البلاد، والخطوة وإن كانت ترمز إلى انفراجات، لكن لن يكتب لها أيّ نجاح ما لم يتمّ التوصّل إلى حلّ سياسي كامل”.

كما اختتم قائلًا: “وحتى بعد التوصل لحلّ سياسي فإنّ هنالك عقبتين كبيرتين ستواجهان مسيرة توحيد الجيش؛ دور ومستقبل حفتر في الشرق، والمليشيات المتنمرة في الغرب”.

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