إيطاليا: استئناف المفاوضات العسكرية ضروري لاستدامة وقف القتال بليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

29 September, 2020

أكد وزارة الخارجية الإيطالية أن استئناف مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) “يعد أمرًا ضروريًا لاستدامة وقف اطلاق النار في ليبيا”

وأعربت الخارجية الايطالية بحسب وكالة آكي عن “الترحيب بالمحادثات الليبية-الليبية في الغردقة بمصر بشأن القضايا الأمنية والعسكرية، التي تحدث في إطار جهود الأمم المتحدة”.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلنت أمس الاثنين أن وفود أمنية وعسكرية من شرق ليبيا وغربها اجتمعت في مدينة الغردقة في مصر مؤكدة بدء محادثات أمنية وعسكرية بتيسير من البعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وذلك في إطار المحادثات المستمرة للجنة العسكرية المشتركة 5 + 5.