إحالة الصيادين الإيطاليين المحتجزين في ليبيا للنيابة العسكرية

تطور آخر في ملف الصيادين الإيطاليين المحتجزين من قبل قوات خفر السواحل التابعة للجيش الوطني قبالة سواحل بنغازي، تمثل في إحالتهم إلى النيابة العسكرية.

وبحسب ما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية، عن العميد محمد الورشفاني، التابع للجيش الوطني، فقد تمت إحالة الصيادين إلى النيابة العسكرية حيث يحالون إلى المحكمة العسكرية في بنغازي الشهر القادم؛ لمحاكمتهم بتهمة الدخول إلى المياه الليبية والصيد فيها دون إذن مسبق.

يأتي ذلك بعد محاولات عدة من الحكومة الإيطالية لإطلاق سراح الصيادين ورفض الجيش ذلك قبل إطلاق سراح شباب من المدينة حكمت عليهم السلطات الإيطالية بالسجن 30 عامًا لاتهامهم بالاتجار بالبشر.

من جهته؛ أعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أن بلاده تعمل على إعادة التفاوض بشأن الاتفاق مع ليبيا حول خفر السواحل بشأن قضية حقوق الإنسان، فيما يبدو إشارة إلى الصيادين المحتجزين في بنغازي.

وما زال الترقب سيد الموقف بين مصير شباب محكومين بالسجن، وصيادين يواجهون تهمًا باختراق المياه الإقليمية.

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