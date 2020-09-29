الفلبين تسعى للاستفادة من خبرة ليبيا في محاربة الإرهاب

أبدى القائم بأعمال سفارة الفلبين لدى ليبيا، ألمار كاتو، استعداد بلاده للاستفادة من الجانب الليبي الذي أصبح يتمتع بخبرة واسعة في التصدي لأنشطة المجموعات الإرهابية، كثمرة لحربه على تنظيم “داعش” في سرت.

وأوضح الجانب الفلبيني أن مانيلا حريصة على اكتساب الخبرات المتعلقة بهذه التجربة الناجحة، حتى يتمكن الجيش من تعزيز إمكانياتها وتصعيد مواجهته ضد الإرهاب.

وقد التقى “كاتو” بصحبة الوفد الذي رافقه، اليوم، وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش بالعاصمة طرابلس، وفق ما كشفت عنه وزارة الدفاع عبر صفحتها الرسمية في “فيس بوك”.

وكشف الدبلوماسي الفلبيني عن حرص مانيلا على تعزيز آفاق التعاون مع الجانب الليبي خاصة على صعيد التدريبات البحرية المشتركة وتبادل المعلومات وكذلك في مجال الدفاع السيبراني.

من ناحيته، أشار “النمروش” إلى عزم الوزارة على تقوية العلاقات مع الجانب الفلبيني في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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