النمروش يبحث مع سفير باكستان التعاون في مجالات الدفاع

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

29 September, 2020

بحث وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش مع سفير باكستان لدى ليبيا ساجد إقبال تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف مجالات الدفاع.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق أن الاجتماع تطرق إلى أهمية تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف مجالات الدفاع مع التركيز على التدريب والتأهيل لمنتسبي المؤسسة العسكرية الليبية بمختلف صنوفها وخاصة في هذه المرحلة التي تمر بها ليبيا كما تناول الاجتماع علاقات التعاون المميزة والعريقة بين ليبيا وباكستان في مختلف المجالات وخاصة في مجال الدفاع حيث تم في السابق تنفيذ العديد من الدورات التدريبية وتخريج أعداد من الضباط الأكفاء من الكليات والأكاديميات العسكرية المختلفة بباكستان.

وأكد وزير الدفاع عزم الوزارة وسعيها الحثيث نحو تطوير وتعزيز التعاون مع الجانب الباكستاني في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.