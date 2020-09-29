“المحجوب” عن “مفاوضات الغردقة”: استقرار ليبيا أصبح قريبًا

علّق مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، اللواء خالد المحجوب، على اجتماعات القيادات العسكرية الليبية التي احتضنتها مدينة “الغردقة” المصرية، قائلاً إن “استقرار ليبيا أصبح قربيًا”.

وأضاف “المحجوب” في تصريحات لقناة “صدى البلد” أن مباحثات الوفود الليبية التي تستضيفها مصر برعاية الأمم المتحدة تقوم على “مبادرة إعلان القاهرة”.

وجدّد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني التأكيد على رفض التدخل التركي في ليبيا، مُشيدًا بخطوة نقل المباحثات العسكرية إلى مصر ووصفها بـ”المؤشر الإيجابي”.

وأشار “المحجوب” إلى أن المفاوضات خلصت إلى “ضرورة التوصل إلى أفكار حقيقية لحل التشكيلات المسلحة، مع الاتفاق على أهمية وجود الأسلحة في يد الجيش، وتوحيد مؤسسات الدولة”.

وأكد أن المرتزقة الذين أرسلتهم أنقرة للقتال في ليبيا بدأوا بمغادرة البلاد.

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