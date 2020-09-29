«الأرصاد»: اعتدال الطقس شمالا مع رطوبة عالية على الساحل

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال الأجواء على غالبية مناطق الشمال، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقعة في تلك المناطق بين 29 و33 درجة مئوية، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية.

وأشار المركز، في ملخص عن الحالة الجوية اليوم الثلاثاء، أن تكون الحرارة مرتفعة على مناطق الجنوب، حيث تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية.

وأوضح أنه من المنتظر أن تسجل الحرارة ارتفاعا تدريجيا بداية من يوم الجمعة، ويكون ملحوظا يوم السبت على غالبية مناطق ليبيا.

ولفت المركز إلى عدم قدرته على إصدار نشرة تفصيلية على الحالة الجوية نظر لانقطاع التيار الكهربائي، وتوقف المفاجئ لمولد الكهرباء الخاص بالمركز.

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