ليبيا الان

قنونو: فاغنر حصنت قاعدة الجفرة بأكثر من 31 موقعا دفاعيا

تم النشر منذُ 49 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق العقيد طيار محمد قنونو، إن وحدة المخابرة و تحليل المعلومات التابعة لقيادة العمليات رصدت «قيام مجموعة فاغنر بتحصين قاعدة الجفرة الجوية بأكثر من 31 موقعا» دفاعيا.

وأوضح أن تلك المواقع «أنشئت في شهر سبتمبر الحالي داخل القاعدة ومحيطها، بدائرة قطرها 25 كيلومتر، وتحصين مواقع أخرى بجانب مدرج الطائرات»، حسب بيان عملية «بركان الغضب» على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

ولفت قنونو إلى أن تحصين قاعدة الجفرة جاء بعد تحركات سابقة تزامنت مع «تحشيدات عسكرية مريبة» في اتجاهي غرب محيط سرت، والجنوب إلى قاعدة براك الجوية.

وأضاف أن التعليمات إلى قوات حكومة الوفاق «بالاستعداد وانتظار تعليمات القائد الأعلى للجيش (فائز السراج)، للتعامل والرد على مصادر النيران في المكان و الزمان المناسبين». 

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • متخلف عقليا فالخط الاحمر محدد من زمان ولا كلب من كلاب اردوغان يستطيع الاقتراب منه فالمكان محدد والزمان يوم القيامة !!

    رد

  • اكبر حمار فى العلوم العسكرية فتركيا اعلنت انها لا ترغب فى مواجهة الجيش المصرى ومصر اعلنت على لسان رئيسها امام الامم المتحدة ان من يتخطى خطى سرت الجفرة سيتصدى له الجيش المصرى وما ادراك ما الجيش المصرى الجيش الاقوى فى المنطقة والاقوى عربيا وافريقيا واسلاميا فما علاقة فاغنر بهذا يامتخلف عقليا ولو كان فيكم ذكر واحد يتخطى الخط الاحمر سرت الجفرة لكن للاسف كلكم حريم السلطان الجبان الذى يعرف انه زمان مش زمان قوى من 180 سنة ماذا حدث للجيش العثمانى امام الجيش المصرى فى معركة نصبين تم سحق الجيش العثمانى وغرق 12 الف جندى تركى فى نهر الفرات وقتل 50 الف واستسلم الاسطول التركى للجيش المصرى وغنم الجيش المصرى اسلحى عديدة ولولا تدخل اوربا لانقاذ الاتراك لسيطر جيش الفلاحين المصرى كما كان يسموه على عاصمة الخلافة العثمانية يامتخلف فى كل زمان ومكان الاخوان فى خبر كان

    رد

  • ياحمار المتغطى باردوغان عريان فهو بدأ الان سحب المرتزقة ونقلهم الى كازاخستان والويل للاخوان فبعد فشل اردوغان فى الوصول للنفط الليبى والخط الاحمر جعل مؤخرته حمراء ففضل يهرب ويتركم لاى صفقة مع روسيا يعبى الاخوان فى شكاير ويسلمهم للروس مقابل صفقة فى ادلب افيد له حدد الزمان والمكان ياقنونو لكى تفتح مصر الخط الاحمر لعبور الجيش الوطنى الى مصراته وتخليصها من الاخوان ليعيش اهلها فى امان اما انتم ايها النسوان فليس لكم مكان حتى لو قبلتم بيادة حفتر

    رد