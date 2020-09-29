السفارة الأمريكية: مشروع تقارب يطلع الجمهور على الاستخدام الأفضل للكهرباء

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

29 September, 2020

أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عن إطلاق مشروع “تقارب” التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الذي يعمل على إطلاع الجمهور على استخدام الكهرباء بشكل أفضل، ودعم الجهود المبذولة للتخفيف من تأثير المشكلة على حياة الليبيين.

وتساءلت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في تدوينة لها بموقع “فيسبوك” “لماذا لا تزال ليبيا تعاني من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة؟ ما هو الوضع الكهرباء الحالي في ليبيا؟ وما هي طرق معالجة هذا الموضوع؟” مضيفة “عمل مشروع تقارب التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) على تحديد أسباب أزمة الكهرباء في ليبيا، واطلاع الجمهور على استخدام الكهرباء بشكل أفضل، ودعم الجهود المبذولة للتخفيف من تأثير المشكلة على حياة الليبيين”.