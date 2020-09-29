برلماني إيطالي ينتقد صمت بلاده بشأن البحارة المحتجزين

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

29 September, 2020

انتقد برلماني إيطالي ينتمي إلى حزب الرابطة المعارض “صمت” الحكومة في بلاده بشأن أنباء وردت عن نية السلطات في شرق ليبيا إحالة البحارة الصقليين المحتجزين في بنغازي، والمتهمين بالصيد في المياه الإقليمية الليبية، إلى محكمة عسكرية.

وقال باولو غريمولدي، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي في تصريح صحفي “في ظل الصمت العام لحكومتنا، فإن البحارة الإيطاليين (المحتجزين) في ليبيا منذ ثلاثة أسابيع، وتركتهم المؤسسات الإيطالية لمصيرهم، سيحاكمون أمام محكمة عسكرية” بحسب وكالة آكي.

وأردف “هذه مسالة خطيرة للغاية، بل إنها أكثر خطورة بسبب عدم اهتمام وزارة خارجيتنا” وقال “في غضون ذلك، وكأن شيئًا لم يحدث، تظل موانئنا مفتوحة على مصراعيها أمام أي حركة قادمة من ذلك البلد. لسوء الحظ، إيطاليا هي أضحوكة البحر الأبيض المتوسط”.