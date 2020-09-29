بـ9 عمليات.. إنقاذ أكثر من 500 مهاجر قبالة سواحل ليبيا

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، إنقاذ أكثر من 517 مهاجرًا غير شرعي، قبالة السواحل الليبية، من خلال تسع عمليات منفصلة.

وأكدت المنظمة أن المهاجرين من جنسيات مختلفة بينهم نساء وأطفال، وتولت دوريات خفر السواحل إنقاذهم وإعادتهم إلى ليبيا.

وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى أن إجمالي من تم إنقاذهم منذ بداية العام الجاري قبالة السواحل الليبية ارتفع إلى نحو 9500 مهاجر، لكن عدد الذين لقوا حتفهم وصل إلى 184 بينما تجاوز عدد المفقودين الـ247 مهاجرًا.

وتتجدد أزمة المهاجرين في ليبيا، دون أي حلول جذرية لمعالجتها؛ فيما أشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في وقت سابق، إلى أن تفاقم أزمة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، مازال مستمرًا في ليبيا.

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