مصادر ليبية في تونس لـ«بوابة الوسط»: مداهمة منزل عبدالحميد الكزة واعتقاله مع آخرين

داهمت قوة منزل رئيس اللجنة التأسيسية لـ«الهيئة البرقاوية»، عبدالحميد الكزة، في تونس، مساء أمس الإثنين، واعتقلته رفقة فوزي الرفادي، وأشخاص آخرين، بينهم من ينتمي إلى قبيلة المغاربة الموجودين في تونس، على ما أفادت مصادر ليبية «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء.

ولم تعرف حتى الساعة أسباب هذا الإجراء، الذي اتخذته السلطات التونسية.

وشملت قائمة المعتقلين كلًا من:

– فوزي الرفادي العبيدي.

– علي القذافي اشلبي المغربي.

– محمد علي سالم جضران المغربي.

– عطية علي سالم جضران المغربي.

– فرج عبدالله الرقعي المغربي.

– فرج طاهر القرقعي المغربي.

– هاني السنوسي القرقعي المغربي.

– فرج سعيد المقريف المغربي.

– جمعة البهيجي المغربي.

– الحاج علي اشلبي.

– عطية الجضران.

– محمد الجضران.

– فرج المقريف.

– فرج الرقعي.

– جمعة القفل.

– هاني بوذيل.

والكزة معروف بموقفه الرافض لـ«حرب العاصمة»، حيث سبق، وقال في مايو 2019، إن «100 شيخ من برقة يرفضون الحرب على طرابلس كانوا ينوون الحضور للعاصمة لكنهم امتنعوا خوفًا من القوات التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر»، واعتبر حفتر بأنه «المعرقل الحقيقي لقيام الدولة في ليبيا».

يشار إلى تأسيس «الهيئة البرقاوية» عقب لقاء جمع رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، ووفد من المنطقة الشرقية في العاصمة التونسية في 22 مايو 2019، وهي كيان يضم فعاليات اجتماعية وثقافية.

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