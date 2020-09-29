«قنونو»: ننتظر تعليمات «السراج» للرد على مصادر النيران في المكان والزمان المناسبين

زعم الناطق باسم مليشيات فائز السراج محمد قنونو، أن ما أسماها “وحدة المخابرة وتحليل المعلومات التابعة لهم، رصدت من أسماهم «عصابات فاغنر» بتحصين قاعدة الجفرة الجوية بأكثر من 31 موقع. بحسب ادعائه.

وواصل «قنونو» مزاعمه في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع “تويتر”، قائلًا إن بعض المواقع الدفاعية والتحصينات الجديدة التي قام بإنشائها من أسماهم «مرتزقة فاغنر» في قاعدة الجفرة الجوية ومحيطها بدائرة قطرها 25 كيلومتر وتحصين مواقع أخرى داخل القاعدة بجانب المدرج تم تنفيذها في شهر سبتمبر الحالي. على حد زعمه.

وتابع؛ أن تحصين قاعدة الجفرة الجوية جاء بعد تحركات سابقة تزامنت مع تحشيدات عسكرية مريبة لمن وصفهم بـ”الميليشيات الإرهابية” المسنودة من المرتزقة في اتجاه الغرب بمحيط سرت واتجاه الجنوب إلى قاعدة براك الجوية”، بحسب ادعائه.

وختم الناطق باسم مليشيات السراج، زاعمًا أن مليشياته في انتظار تعليمات ما أسماه «القائد الأعلى» في إشارة إلى فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي، وأنها مستعدة للتعامل والرد على ما وصفه بـ “مصادر النيران في المكان والزمان المناسبين”، لافتًا “نحن لم نبدأ هذه المعركة، ولكننا من سيحدد مكان وزمان نهايتها، وعلى الباغي دارت الدوائر”، على حد قوله.