مكافحة الأمراض يحذر من خطورة فيروس كورونا على مرضى القلب

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

29 September, 2020

حذر المركز الوطني لمكافحة الأمراض من خطورة فيروس كورونا على مرضى القلب داعية إياهم إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع الإصابة بالفيروس.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض إن فيروس كورونا يهاجم الرئتين بشكل أساسي، كما أنه يشكل خطورة على مرضى القلب، فقد يتخذ لديهم مسارا خطيرا تصل حد الوفاة.

ودعا المركز مرضى القلب إلى الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بالعدوى والتي تتمثل في التباعد الجسدي وارتداء الكمامات وغسل اليدين وتعقيمهما.